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"Монако" обыграл "Марсель" в Лиге 1, Головин отдал результативную передачу

"Монако" обыграл "Марсель" в Лиге 1, Головин отдал результативную передачу

«Монако» обыграл «Марсель» в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счетом 2:0.

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