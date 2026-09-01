Уровень воды в Рейне повысился недостаточно для полной загрузки

Уровень воды в реке Рейн в Германии заметно поднялся после недавних дождей. Федеральное ведомство водных путей и судоходства Германии (WSV) сообщило, что судоходный уровень у узкого места Кауб 31 августа составлял около 72 сантиметров, по сравнению с 60 сантиметрами 28 августа и значительно выше уровней ниже 10 сантиметров, зафиксированных в середине августа.
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