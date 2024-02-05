Юрист Анцелиович рассказала об условии возвращения фигуристки Валиевой в спорт

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что российской фигуристке Камиле Валиевой придется вернуть все заработанные призовые деньги с декабря 2021 года, если она решит вернуться в спорт после дисквалификации, иначе спортсменку не допустят к стартам.