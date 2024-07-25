Мишустин приедет на Алтай 25 июля

Премьер-министр ознакомится с планами по реконструкции аэропорта и встретится с Андреем Турчаком Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг 25 июля посетит Горно-Алтайск, сообщили в телеграм-канале правительства РФ.
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