В глубоком океане обнаружены черные яйца

Бездонные глубины океана таят в себе скользкие тайны. Возьмем, к примеру, то, что только что обнаружили исследователи в Японии: загадочные черные как смоль яйца, такие гладкие и блестящие, что они похожи на маленькие темные шарики.
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