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Царьград

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Посол Вьетнама прогнозирует товарооборот с Россией на $5 млрд в 2026

Посол Вьетнама прогнозирует товарооборот с Россией на $5 млрд в 2026

Посол Вьетнама в России, Данг Минь Кхой, сообщил, что товарооборот между Россией и Вьетнамом к концу 2026 года может достичь 5 миллиардов долларов.

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