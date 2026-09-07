Посол Вьетнама прогнозирует товарооборот с Россией на $5 млрд в 2026

Посол Вьетнама в России, Данг Минь Кхой, сообщил, что товарооборот между Россией и Вьетнамом к концу 2026 года может достичь 5 миллиардов долларов.
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