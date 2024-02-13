В аэропорту Новокузнецка рассказали о последствиях пожара в строящемся терминале

В пресс-службе аэропорта рассказали о том, что сейчас происходит на стройплощадке аэропорта.Пока ведется расследование, устанавливаются причины и обстоятельства начала пожара, строительство терминала продолжается.
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