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В аэропорту Новокузнецка рассказали о последствиях пожара в строящемся терминале

В аэропорту Новокузнецка рассказали о последствиях пожара в строящемся терминале

В пресс-службе аэропорта рассказали о том, что сейчас происходит на стройплощадке аэропорта.Пока ведется расследование, устанавливаются причины и обстоятельства начала пожара, строительство терминала продолжается.

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