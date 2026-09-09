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Царьград

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Оперштаб: Число пострадавших при атаке в Сочи выросло до восьми

Оперштаб: Число пострадавших при атаке в Сочи выросло до восьми

В Сочи число пострадавших в результате атаки безэкипажных катеров достигло восьми человек. Из них пять были госпитализированы, а трое получили помощь на месте происшествия.

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