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Нижегородская правда

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«Главные принципы общественного наблюдения – объективность, непредвзятость и беспристрастность», — Александр Брод

«Главные принципы общественного наблюдения – объективность, непредвзятость и беспристрастность», — Александр Брод

Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами организовал расширенный семинар-совещание «Подготовка общественного наблюдения в Нижегородской области на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году» с участием председателей общественных палат (советов) муниципалитетов, представителей общественных организаций и экспертов.

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