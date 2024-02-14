Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами организовал расширенный семинар-совещание «Подготовка общественного наблюдения в Нижегородской области на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году» с участием председателей общественных палат (советов) муниципалитетов, представителей общественных организаций и экспертов.