Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами организовал расширенный семинар-совещание «Подготовка общественного наблюдения в Нижегородской области на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году» с участием председателей общественных палат (советов) муниципалитетов, представителей общественных организаций и экспертов.
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