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Царьград

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Китай планирует к 2030 году упрочить лидерство в автомобильной отрасли

Китай планирует к 2030 году упрочить лидерство в автомобильной отрасли

Китай объявил о плане стать мировым лидером в автоиндустрии к 2030 году. Цель – 70% продаж легковых NEV, 40% коммерческих.

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