Этого он ему не простил. Неожиданная и ожидаемая перестановка. Я не сторонник прогнозов, но здесь скажу честно.
Хотя вопросов к Сергею Кожугетычу накопилось порядком, учитывая его близость президенту я был уверен, что до окончания СВО его не снимут. Ошибся!
Комментарии
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Алексей Тан
На Украине Россия уже! .. победила, а России не обходима БОЛЬШАЯ победа!!.... а ОНА возможна только... после победы... на Ближнем Востоке и в Африке!!!... И когда философ Дугин, комментировал назначение на должность М.О. Белоусова... он именно и писал... о БОЛЬШОЙ победе.... И пусть НИ КТО не надеется!!... Россия на европейский полуостров... не пойдёт!!!.. со своим дерьмом, будете сами разбираться!! или это сделают "звери дикие"... А Россия ... на оборот, сама будет очищаться, от разных инородцев, "душой обрезанные"... И к себе вас пускать больше не будет!!!... за весь 20-тый век... узнали, кто вы!!.
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7 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
От перемены мест слагаемых...Сумма не меняется....Аксиома.
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6 час.
николай ткаченко
Солдату лишнего имущества не надо. У Шойгу, как и у Путина есть все, и ничего нету.
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5 час.
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