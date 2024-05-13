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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Сергей К
    Вопросы очень различные. Да нигде в мире этому не учат. Не знают. Ну есть конечно религии. Но это не наука.Вот в Кит...А, может, диктату...
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Хотя вопросов к Сергею Кожугетычу накопилось порядком, учитывая его близость президенту я был уверен, что до окончания СВО его не снимут. Ошибся!

Хотя вопросов к Сергею Кожугетычу накопилось порядком, учитывая его близость президенту я был уверен, что до окончания СВО его не снимут. Ошибся!

Этого он ему не простил. Неожиданная и ожидаемая перестановка. Я не сторонник прогнозов, но здесь скажу честно.

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Комментарии
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Алексей Тан
На Украине Россия уже! .. победила, а России не обходима БОЛЬШАЯ победа!!.... а ОНА возможна только... после победы... на Ближнем Востоке и в Африке!!!... И когда философ Дугин, комментировал назначение на должность М.О. Белоусова... он именно и писал... о БОЛЬШОЙ победе.... И пусть НИ КТО не надеется!!... Россия на европейский полуостров... не пойдёт!!!.. со своим дерьмом, будете сами разбираться!! или это сделают &quot;звери дикие&quot;... А Россия ... на оборот, сама будет очищаться, от разных инородцев, &quot;душой обрезанные&quot;... И к себе вас пускать больше не будет!!!... за весь 20-тый век... узнали, кто вы!!.
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