Начальник УМВД России по Магаданской области Дмитрий Князев в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 10-летнего Марка

Начальник УМВД России по Магаданской области Дмитрий Князев принял участие в акции «Елка желаний». Поддержав масштабный волонтерский проект, Дмитрий Геннадьевичснял с волшебного дерева шарик с новогодней мечтой 10-летнего Марка из Магадана, который очень хотел бы подарок-сюрприз.