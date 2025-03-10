Анна Седокова анонсировала новую песню после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова вернулась к творческой работе после самоубийства Тиммы.Певица Анна Седокова вернулась к творческой работе и анонсировала новую песню, в которой поделилась своими переживаниями после потери бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.