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Brent приблизилась к $108 из-за новых угроз

Brent приблизилась к $108 из-за новых угроз

Стоимость марки Brent в начале недели выросла примерно на 3%, до $107,8 за баррель, WTI — почти до $103.

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