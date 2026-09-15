US30 15M: Wait for Bullish Break of Structure (BOS) Confirmation US 30 (Sep 2026) CMCMARKETS:US30U2026 iminigham11 On the 15-minute timeframe, US30 (Sep 2026) has dropped into a major lower demand/support zone near the $52,060 - $52,127 area after sweeping previous swing lows.
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