Зачем класть алюминиевую фольгу в унитаз

Это сможет повторить каждый! Чистота унитаза без дополнительных средств. Просто сделайте шарик из фольги с моющими компонентами, и при каждом смыве воды унитаз будет самоочищаться! Удачная идея из простых составляющих.
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