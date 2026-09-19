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МОСИНФОРМ

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Порядка 2,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании в Москве

Порядка 2,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании в Москве

К середине второго дня выборов явка в Москве превысила 2,8 миллиона человек. Электронные бюллетени на elec.

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