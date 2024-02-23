Во Владимирской области общественники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы региональной столицы

В День защитника Отечества начальник Управления МВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Валерий Медведев принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу памяти владимирцев, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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