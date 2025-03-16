«У нас есть ряд активаций, которые мы делаем только благодаря букмекеру». Замгенсека РФС о взаимодействии с беттинг-компаниями

В РФС рассказали о взаимодействии с букмекерской отраслью. «Наше взаимодействие с букмекерами заключается не только в коммерческих контрактах и в брендинге – мы взаимодействуем и с точки зрения промо, и с точки зрения совместных маркетинговых активаций.