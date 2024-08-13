Дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе

В Бескудниковском районе построят новостройку по программе реновации. Москомархитектура уже выпустила градостроительный план территории площадью 0,25 гектара, которая расположена по адресу: Дмитровское шоссе, земельный участок 151/2.
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