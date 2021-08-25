Пользователи соцсетей раскритиковали миротворцев ООН за ложь об убийстве ребенка в ЦАР

Банги, 25 августа. Член многопрофильной миссии ООН попытался переложить вину за убийство 12-летней девочки на российских инструкторов, сообщили пользователи социальных сетей в ЦАР.
Популярные статьи
- Лариса Ницой: когда крестили Русь, Московии еще и близко не было, Земля даже беременной ею не была (Главред, Украина)
- Тихановская призвала МВФ заморозить миллиард долларов СДР, выделенных Белоруссии в 2021 году
- Кремень и Литинский похвастались «победой»: на Днепропетровщине отменили региональный статус русского языка
Свежие комментарии