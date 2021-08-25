Мировое обозрение

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Пользователи соцсетей раскритиковали миротворцев ООН за ложь об убийстве ребенка в ЦАР

Пользователи соцсетей раскритиковали миротворцев ООН за ложь об убийстве ребенка в ЦАР

Банги, 25 августа. Член многопрофильной миссии ООН попытался переложить вину за убийство 12-летней девочки на российских инструкторов, сообщили пользователи социальных сетей в ЦАР.

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