Пленные ВСУ готовы воевать против Украины

Фото: cont.ws Несколько захваченных в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о желании проходить военную службу в рядах Российской Федерации и участвовать в боевых действиях против правительства в Киеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии