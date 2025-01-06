Трамп не предложит России ничего дельного

ВМ

Владимир Минаков

"Часто мы слышим слова «заморозка конфликта»." Это как, на зиму заморозить, а весной оттает? Как медведь в берлоге - зимой лежит, с голодухи лапу сосёт, худает, а весной поест, поправит здоровье и с новыми силами окрестных зверушек гонять побежит? Вряд ли России такое предложение подойдёт, чтобы с занозой в лапе жить...