Автор: Юрий Баранчик «Сделка» – это вообще любимое слово Трампа. Это всем известно. Как это согласуется, пока непонятно.
Трамп не предложит России ничего дельного
Комментарии
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мирас Закироув
К сожалению и вся Евроэлита- маразматики!
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11 час.
мЗ
мирас Закироув
Поэтому нужно всех поместить в дурдом или.
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Часто мы слышим слова «заморозка конфликта»." Это как, на зиму заморозить, а весной оттает? Как медведь в берлоге - зимой лежит, с голодухи лапу сосёт, худает, а весной поест, поправит здоровье и с новыми силами окрестных зверушек гонять побежит? Вряд ли России такое предложение подойдёт, чтобы с занозой в лапе жить...
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11 час.
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