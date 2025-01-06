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Трамп не предложит России ничего дельного

Трамп не предложит России ничего дельного

Автор: Юрий Баранчик «Сделка» – это вообще любимое слово Трампа. Это всем известно. Как это согласуется, пока непонятно.

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Комментарии
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мирас Закироув
К сожалению и  вся Евроэлита- маразматики!
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11 час.
мЗ
мирас Закироув
Поэтому нужно всех поместить в дурдом или.
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Часто мы слышим слова «заморозка конфликта».&quot;                                             Это как, на зиму заморозить, а весной оттает? Как медведь в берлоге - зимой лежит, с голодухи лапу сосёт, худает, а весной поест, поправит здоровье и с новыми силами окрестных зверушек гонять побежит?  Вряд ли России такое предложение подойдёт, чтобы с занозой в лапе жить...
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11 час.

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