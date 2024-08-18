Лукашенко: Украина разместила на границе с Белоруссией 120 тысяч военных

Дмитрий Гурин

"Псы войны" еще не все на покой ушли. хотя в основном остались одни шавки одиночки, таких какие были в 60-70-е уже не осталось, но и этих вполне достаточно особенно после повальных увольнений из армий НАТО, урезания "воякам" пенсий и т.д. Если не в курсе почитайте про наши 90-е..... тогда прошел последний в 20-м веке пик наемничества и ИЛ во Франции сильно разбух настоящими профессионалами, и были очень серьезной силой, почем так легко уничтожили достаточно хорошо вооруженную и оснащенную Ливийскую армию, даже с их идиотскими штурмовыми "Клеронами".