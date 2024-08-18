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Лукашенко: Украина разместила на границе с Белоруссией 120 тысяч военных

Лукашенко: Украина разместила на границе с Белоруссией 120 тысяч военных

Белоруссия перебросила к границе с Украиной треть своей армии в ответ на стягивание более 120 тысяч военных со стороны Украины.

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Комментарии
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spss
одни пишут,что под курском последние резервы хохлов добивают,то вдруг появились 120 тыс.....совсем стороны Заврались.....
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16 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Псы войны&quot; еще не все на покой ушли. хотя в основном остались одни шавки одиночки, таких какие были в 60-70-е уже не осталось, но и этих вполне достаточно особенно после повальных увольнений из армий НАТО, урезания &quot;воякам&quot; пенсий и т.д.  Если не в курсе почитайте про наши 90-е..... тогда прошел последний в 20-м веке пик наемничества и ИЛ во Франции сильно разбух настоящими профессионалами, и были очень серьезной силой, почем так легко уничтожили достаточно хорошо вооруженную и оснащенную Ливийскую армию, даже с их идиотскими штурмовыми &quot;Клеронами&quot;.
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15 час.

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