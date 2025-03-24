Россиянин отсудил у Минобороны 5 млн за то, что не работал

Мужчина, который работал сторожем в одной из воинских частей, находящихся в Верхней Пышме (Свердловская область), решил судиться с Министерством обороны и командиром войсковой части из-за незаконного, по его мнению, увольнения, пишет URA.
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