Политика как он...
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Политика как она есть

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Россиянин отсудил у Минобороны 5 млн за то, что не работал

Россиянин отсудил у Минобороны 5 млн за то, что не работал

Мужчина, который работал сторожем в одной из воинских частей, находящихся в Верхней Пышме (Свердловская область), решил судиться с Министерством обороны и командиром войсковой части из-за незаконного, по его мнению, увольнения, пишет URA.

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