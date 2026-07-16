Перу: В целях борьбы с ростом преступности власти объявили чрезвычайное положение (ЧЧ) в округах Писко, Сан-Андрес, Паракас, Сан-Клементе и Тупак Амару инков провинции Писко, департамент Ика, на 60 дней до 13 сентября.
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