Перу: В целях борьбы с ростом преступности власти объявили чрезвычайное положение (ЧЧ) в округах Писко, Сан-Андрес, Паракас, Сан-Клементе и Тупак Амару инков провинции Писко, департамент Ика, на 60 дней до 13 сентября.