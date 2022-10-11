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Армия США заключает контракты на создание гибридных боевых машин для замены Bradley

Армия США заключает контракты на создание гибридных боевых машин для замены Bradley

Этим летом в США был опубликован запрос предложений для промышленности по разработке и созданию прототипов для программы новых (гибридных) боевых машин.

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