Как отличить от простуды: врач Чернышова указала на три «стопроцентных» признака гриппа

По этим признакам можно с уверенностью диагностировать у заболевшего человека грипп. После новогодних праздников в России происходит подъем заболеваемости гриппом, простудой и другими сезонными ОРВИ – сказывается возвращение людей на рабочие места, возобновление учебы у школьников и студентов.
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