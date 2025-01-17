Как отличить от простуды: врач Чернышова указала на три «стопроцентных» признака гриппа

По этим признакам можно с уверенностью диагностировать у заболевшего человека грипп. После новогодних праздников в России происходит подъем заболеваемости гриппом, простудой и другими сезонными ОРВИ – сказывается возвращение людей на рабочие места, возобновление учебы у школьников и студентов.