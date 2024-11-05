Фермер вырастил большую тыкву, сделал из нее лодку и отправился в путешествие

46-летний Гэри Кристенсен вырезал себе лодку из огромной тыквы, весом более 500 кг. На этом мужчина не остановился: несмотря на просьбы друзей, он забрался в «судно», взял весло и отправился в путешествие по бурной реке, заодно снимая весь процесс на видео.