TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sema
    Приятно встретить человека, который согласен с тем, что говорится в Библии, тем более, что Писание в точности согласу...Инженер-самоучка ...
  • Владимир Алтайцев
    Удивмительное явление.В самой большой п...
  • Владимир Алтайцев
    ЛжецыНа снимках из 40х...

Фермер вырастил большую тыкву, сделал из нее лодку и отправился в путешествие

Фермер вырастил большую тыкву, сделал из нее лодку и отправился в путешествие

46-летний Гэри Кристенсен вырезал себе лодку из огромной тыквы, весом более 500 кг. На этом мужчина не остановился: несмотря на просьбы друзей, он забрался в «судно», взял весло и отправился в путешествие по бурной реке, заодно снимая весь процесс на видео.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Три мудреца  в  одном тазу  пустились в плаванье в грозу. &quot;Свой рекорд  американец решил ставить на Колумбийской реке, известной порогами и сильным течением. &quot; Конец известен.Или кто-то  верит в  этот  бред? На порогах и  дюралевые  лодки  вдребезги  разносит.
Ответить
1 д.
Элеонора Коган
Крутой мужик.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх