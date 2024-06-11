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«Росгосстрах»: около половины россиян не чувствуют себя в безопасности даже дома

«Росгосстрах»: около половины россиян не чувствуют себя в безопасности даже дома

Выбор места жительства по расположению и наличию хорошей инфраструктуры, похоже, не гарантирует спокойствия: две трети россиян не чувствуют себя в полной безопасности, находясь в своем районе, а половина испытывают тревогу даже внутри своей квартиры.

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