«Росгосстрах»: около половины россиян не чувствуют себя в безопасности даже дома

Выбор места жительства по расположению и наличию хорошей инфраструктуры, похоже, не гарантирует спокойствия: две трети россиян не чувствуют себя в полной безопасности, находясь в своем районе, а половина испытывают тревогу даже внутри своей квартиры.
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