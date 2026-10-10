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Царьград

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ПВО сбила десятки дронов ВСУ над Самарской областью

ПВО сбила десятки дронов ВСУ над Самарской областью

Ночью силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Самарскую область, сбив несколько десятков дронов.

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