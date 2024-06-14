Шац* заявил, что оставшиеся в России стали зарабатывать больше денег

Юморист и телеведущий Михаил Шац* признался, что оставшиеся в России люди не стали жить хуже. В разговоре с ведущим подкаста на Youtube Антоном Привольновым они обсудили заработки комиков, которые не уехали из страны после начала спецоперации.
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