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Беппе Маротта: «Серия А была ориентиром для мирового футбола, но сейчас экономический разрыв очевиден, и нельзя думать, что мы преодолеем отставание безумными тратами. Нужна креативность»

Гендиректор « Интера »  Беппе Маротта высказался о ситуации, в которой находится Серия А. «В 80-е и 90-е годы Серия А была ориентиром для мирового футбола.

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