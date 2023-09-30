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Похоронили погибших в Карабахе миротворцев Ковгана, Олейникова и Голофаста

Похоронили погибших в Карабахе миротворцев Ковгана, Олейникова и Голофаста

В Мурманской области в пятницу, 29 сентября, 2023 года простились с тремя военнослужащими Вооруженных сил РФ, погибшими в Нагорном Карабахе, с капитаном первого ранга Иваном Ковганом из Гаджиево, подполковником медицинской службы Алексеем Олейниковым и капитан-лейтенантом Михаилом Голофастом из Североморска.

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