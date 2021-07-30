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«Их не разрывает моральная дилемма»: почему США прекращают финансировать обслуживание российских Ми-17 в Афганистане

«Их не разрывает моральная дилемма»: почему США прекращают финансировать обслуживание российских Ми-17 в Афганистане

Пентагон с 2022 года прекратит финансировать обслуживание российских вертолётов Ми-17, находящихся в эксплуатации ВВС Афганистана, поскольку по инициативе США афганские лётчики переходят к использованию американских вертолётов UH-60 Black Hawk.

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