«Их не разрывает моральная дилемма»: почему США прекращают финансировать обслуживание российских Ми-17 в Афганистане

Пентагон с 2022 года прекратит финансировать обслуживание российских вертолётов Ми-17, находящихся в эксплуатации ВВС Афганистана, поскольку по инициативе США афганские лётчики переходят к использованию американских вертолётов UH-60 Black Hawk.
Пентагон с 2022 года прекратит финансировать обслуживание российских вертолётов Ми-17, находящихся в эксплуатации ВВС Афганистана, поскольку по инициативе США афганские лётчики переходят к использованию американских вертолётов UH-60 Black Hawk.
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