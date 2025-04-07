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Татар-информ

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На «КАМАЗе» транслируют сводки Совинформбюро от 1945 года

На «КАМАЗе» транслируют сводки Совинформбюро от 1945 года

На производственных площадках «КАМАЗа» к 80-летию Победы транслируют записи сводок советского информбюро, которые зачитывал в годы Великой Отечественной войны диктор Юрий Левитан, а также песни и марши тех лет.

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