На «КАМАЗе» транслируют сводки Совинформбюро от 1945 года

На производственных площадках «КАМАЗа» к 80-летию Победы транслируют записи сводок советского информбюро, которые зачитывал в годы Великой Отечественной войны диктор Юрий Левитан, а также песни и марши тех лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии