«Дух выветрился»: Лавров заявил об откате Запада от договоренностей в Анкоридже Глава МИД России Сергей Лавров заявил об откате Запада от договоренностей в Анкоридже, которые были в прошлом году достигнуты в ходе переговоров российского и американского президентов.
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