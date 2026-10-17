В субботу в Москве на «РЖД Арене» проходит матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».В субботу в Москве на «РЖД Арене» проходит матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».