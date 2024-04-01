Театр абсурда
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Театр абсурда

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Заказчики Крокуса нам известны! Будем разбираться, лётчик Кузьминов не даст соврать

Заказчики Крокуса нам известны! Будем разбираться, лётчик Кузьминов не даст соврать

С утра директор ФСБ Бортников заявил, что заказчики нам стали известны, это он рассказал в интервью журналисту России-1 Павлу Зарубину.

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Комментарии
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александр почекунин
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17 час.
александр почекунин
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17 час.
Астон Мартин
если известны то желательно называть кто конкретно известен , а если инфа засекречена то лучше и не бахвалится и не печать разного рода статьи , погибли люди и пиар на крови крайне  неуместен ...крайне...
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14 час.

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