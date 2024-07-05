Грузия в ожидании выборов: перегруппировки в оппозиции и надежды на Запад

Инна МАРИНИНА До очередных парламентских выборов в Грузии остается около четырех месяцев, и, хотя предвыборная лихорадка пока не достигла своего пика, а политики намереваются использовать летний сезон для полноценного отдыха и набора сил, определенная напряженность на политической арене страны уже налицо.
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