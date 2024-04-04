Депутат Белик: Столтенберг троллит Киев словами о его «вступлении» в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз пообещал, что Украина «обязательно станет членом НАТО». Его слова прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
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