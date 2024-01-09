«Наблюдаем со злобным интересом»: Медведев о парализовавших Германию забастовках (ФОТО, ВИДЕО)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о парализовавшей протестной акции фермеров, которые требуют отставки правительства «светофорной коалиции» и предрекают гибель всей страны вслед за гибелью сельского хозяйства.
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