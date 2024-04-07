Певица Ольга Орлова выложила фото в купальнике и без косметики

Певица Ольга Орлова показала фотографию в купальнике. Снимок был опубликован в Instagram. Перед камерой 46-летняя Ольга Орлова предстала в черном купальнике, который состоял из лифа и трусов с завышенной талией.
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