В Удмуртии сотрудники полиции продолжают информационную кампанию по профилактике дистанционных мошенничеств

Ежедневно сотрудники МВД по Удмуртской Республике проводят встречи с трудовыми коллективами по профилактике дистанционных мошенничеств, во время которых до граждан доводится информация об основных видах и способах киберпреступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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