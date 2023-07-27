Немцы кроют ВСУшников за неумение воевать, те отвечают, что русские разгромят НАТО в считанные недели

ВМ

Владимир Минаков

Если, как в математике, допустить, что украинские формирования прорвались к Азовскому морю. Где, в каком месте? А куда двинутся потом, с растянутым фронтом снабжения горючим, питанием, боезапасом? А если это снабжение будет уничтожено, что будет с прорвавшимися войсками? И куда пойдут при прорыве, на Мариуполь или Мелитополь? Или по обоим направлениям сразу? А что, там дальше нет оборонительных рубежей? Что-то не так в этом плане... Или отвлекающий манёвр?