ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Немцы кроют ВСУшников за неумение воевать, те отвечают, что русские разгромят НАТО в считанные недели

Немцы кроют ВСУшников за неумение воевать, те отвечают, что русские разгромят НАТО в считанные недели

Морпехи 810-й бригады ВС РФ отбили за утро 26 июля две мощные атаки ВСУ на Работино. Враг ринулся на наши позиции примерно в четыре часа.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Если, как в математике, допустить, что украинские формирования прорвались к Азовскому морю. Где, в каком месте? А куда двинутся потом, с растянутым фронтом снабжения горючим, питанием, боезапасом? А если это снабжение будет уничтожено, что будет с прорвавшимися войсками? И куда пойдут при прорыве, на Мариуполь или Мелитополь? Или по обоим направлениям сразу? А что, там дальше нет оборонительных рубежей? Что-то не так в этом плане... Или отвлекающий манёвр?
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