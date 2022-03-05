Происшествия

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Двое жителей Хабаровска предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотических средств и посягательстве на жизнь сотрудника полиции

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих жителей города Хабаровска в совершении преступления, предусмотренного ч.

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