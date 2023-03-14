Что Дорин Речан пообещал представителям европейского бизнеса

Премьер-министр Дорин Речан провел встречу с представителями Европейской бизнес-ассоциации (EBA). Он обсудил с ними меры, предпринятые правительством для развития конкурентной бизнес-среды, а также решения по улучшению деятельности компаний.
Премьер-министр Дорин Речан провел встречу с представителями Европейской бизнес-ассоциации (EBA). Он обсудил с ними меры, предпринятые правительством для развития конкурентной бизнес-среды, а также решения по улучшению деятельности компаний.
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