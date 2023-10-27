Военные США атаковали иранские объекты в Сирии

Американские военные нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии. Пентагон утверждает, что структуры использовались иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и поддерживаемым этим формированием группировками.
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