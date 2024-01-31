«Водник» обыграл кемеровский «Кузбасс» в домашнем матче

Архангелогородцы победили в важнейшей встрече и сравнялись к кемеровским клубом — обе команды теперь имеют по 51 очку в турнирной таблице Чемпионата РоссииАрхангелогородцы победили в важнейшей встрече и сравнялись к кемеровским клубом — обе команды теперь имеют по 51 очку в турнирной таблице Чемпионата РоссииДо этого, напомним, лидировал «Кузбасс», который не потерпел до сегодняшнего дня ни единого поражения.
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