Нефтяное соглашение Венесуэлы и США будет действовать 25 лет

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес раскрыла параметры сделки: планируется разработка 17 стратегических месторождений с начальной добычей 1,5 млн баррелей в сутки, доходы страны оцениваются в 209 млрд долларов.
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